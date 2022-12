Compagnie de Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Saint-Gobain a annoncé avoir finalisé la cession de son activité Cristaux et Détecteurs à un groupement mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie. "Cette transaction vise à concentrer les activités des Solutions de Haute Performance du groupe sur les marchés où Saint-Gobain [...] permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.Le montant de la transaction n'a toutefois pas été dévoilé.L'activité Cristaux et Détecteurs du fabricant du producteur de matériaux de construction emploie environ 400 personnes, exploite 6 usines (2 en France, 3 aux Etats-Unis et 1 en Inde) et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté d'environ 20%.