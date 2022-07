Compagnie de Saint Gobain : Rapport Financier Semestriel S1-2022 - PDF

Rapport Financier Semestriel 2022 Incluant : Rapport Semestriel d'Activité 2022

Etats Financiers Consolidés résumés au 30 Juin 2022

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'Information Financière

Semestrielle 2022

Semestrielle 2022 Déclaration des Personnes Responsables du Rapport Financier Semestriel 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 juillet 2022 à 18h00 Excellents résultats au 1er semestre 2022 Perspectives 2022 confirmées Chiffre d'affaires en progression de +15,1 %, avec une croissance interne dynamique de +15,0% vs S1 2021 (à deux chiffres sur tous les segments)

%, avec une croissance interne dynamique de +15,0% vs S1 2021 (à deux chiffres sur tous les segments) Ecart prix-coûts positif au S1 2022 au niveau du Groupe

prix-coûts positif au S1 2022 au niveau du Groupe Très bonne exécution du plan « Grow & Impact » grâce au développement des solutions du Groupe pour l'efficacité énergétique et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie

du monde de la construction et de l'industrie Résultat d'exploitation en progression de +17,5% à 2 791 M€ vs S1 2021 (et +13% à taux de change comparables) avec une marge record de 11,0%

(et +13% à taux de change comparables) avec une Résultat net courant record en hausse de +20,5% à 1 814 M€

Cash flow libre robuste de 1 686 M€ avec un taux de conversion de 51%

Rachats d'actions : 431 M€ au S1 2022, nets des opérations liées à l'actionnariat salarié Un Groupe transformé et résilient Perspectives 2022 confirmées : nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables Saint-Gobain 1 Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com

Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré : Les excellentes performances du premier semestre 2022 traduisent les changements profonds opérés dans le Groupe, la très bonne exécution de notre plan « Grow & Impact », ainsi qu'une bonne dynamique de nos marchés sous-jacents. Grâce à son offre complète de solutions durables - pour l'efficacité énergétique et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie - et à sa forte exposition au marché de la rénovation, le Groupe est parfaitement positionné sur des fondamentaux de marché très porteurs.

Au cours des prochains trimestres, nous sommes prêts à nous adapter avec agilité aux conséquences de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, et de la situation géopolitique et énergétique en Europe. Chaque responsable pays a conçu des plans d'actions en portant une attention particulière aux marges et au cash flow. Dans cet environnement plus incertain, Saint-Gobain visera à continuer à surperformer ses marchés et démontrera une résilience renforcée, grâce à la puissance de sa transformation.

Au cours des trois dernières années, nos équipes ont relevé avec succès les défis de la pandémie de coronavirus, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ainsi que d'un environnement fortement inflationniste. Avec une rotation de son chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros depuis fin 2018 et une organisation locale, responsabilisée sur les réalités immédiates du terrain, Saint-Gobain a fortement amplifié sa création de valeur.

Dans ce contexte, je suis confiant dans les perspectives 2022 du Groupe qui vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation par rapport à 2021 à taux de change comparables. » A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en forte progression de +15,0% par rapport au premier semestre 2021. Cette forte performance traduit le positionnement de leader mondial de la construction durable du Groupe, grâce à son offre unique de solutions innovantes, performantes et durables déployées dans le cadre du plan « Grow & Impact ». Elle reflète également la bonne dynamique de l'ensemble de nos segments, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, portée tout particulièrement par la rénovation en Europe et la construction dans les Amériques et en Asie. Grâce à la valeur ajoutée apportée par les solutions du Groupe, la hausse des prix s'établit à +15,3% sur le semestre (+14,5% au premier trimestre, +16,1% au deuxième trimestre) - dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste permettant au Groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier semestre. Face à une base de comparaison élevée l'an passé, les volumes du Groupe se stabilisent sur le semestre (-0,3%) et progressent de +8,2% par rapport au premier semestre 2019 (pré- Covid), les bonnes tendances du premier trimestre se poursuivant au deuxième trimestre (+8,2% par rapport à 2019). A données réelles, le chiffre d'affaires atteint un nouveau record de 25 481 millions d'euros, en hausse de +15,1% par rapport au premier semestre 2021. L'effet de change de +3,3% reflète principalement l'appréciation du dollar américain, de la livre sterling, du réal brésilien et d'autres devises en pays émergents. L'effet périmètre de -3,2% du chiffre d'affaires résulte de la poursuite de l'optimisation du profil du Groupe, à la fois en termes de cessions (principalement Lapeyre en France, la distribution aux Pays-Bas et en Espagne, la distribution spécialisée au Royaume-Uni, Glassolutions en Allemagne ainsi qu'au Danemark et la canalisation en Chine) et en termes 2

d'acquisitions (principalement Chryso dans la chimie de la construction et Panofrance, spécialiste français de systèmes constructifs en bois). Au total, depuis le lancement de sa transformation fin 2018, Saint-Gobain a signé ou finalisé à ce jour des cessions pour environ 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des acquisitions pour environ 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'intégration de Chryso se déroule particulièrement bien, avec une forte croissance interne de +24%, une progression de l'EBITDA à plus de 50 millions d'euros au premier semestre (après 87 millions d'euros d'EBITDA sur l'ensemble de l'année 2021) et une marge qui se maintient au meilleur niveau de son secteur. L'acquisition de Kaycan, acteur majeur du marché des matériaux de construction d'extérieur en Amérique du Nord et leader dans la production de clins de façade (« siding ») au Canada, devrait être finalisée le 29 juillet 2022. La finalisation de l'acquisition de GCP Applied Technologies dans la chimie de la construction est, quant à elle, attendue avant la fin de l'année. Le résultat d'exploitation du Groupe atteint un nouveau record au premier semestre 2022 à 2 791 millions d'euros, soit une progression de +17,5% en réel et de +13,0% à taux de change comparables (+11,1% à données comparables) par rapport au premier semestre 2021. La marge d'exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 11,0% au premier semestre 2022, contre 10,7% au premier semestre 2021, en progression de 370 points de base depuis le début de la transformation (premier semestre 2018). Dans un environnement d'inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières de près de 3 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021 (contre 2,5 milliards d'euros précédemment). Cette inflation concerne à la fois les matières premières, les transports et le coût de l'énergie, tout particulièrement en Europe. Le Groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur d'environ 80% de ses besoins pour l'ensemble de l'année 2022 et d'environ 60% pour l'ensemble de l'année 2023. Pour rappel, la facture énergétique de Saint- Gobain s'est élevée à 1,5 milliard d'euros en 2021, soit 3% du chiffre d'affaires du Groupe. Compte tenu de sa proactivité en matière de couvertures des coûts de l'énergie, de l'écart prix-coûts positif au premier semestre et de l'accélération de l'effet prix à +15,3% au premier semestre, Saint-Gobain est confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie en 2022. Dans les pays les plus sensibles pour Saint-Gobain aux approvisionnements en gaz russe que sont l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne (celle-ci devenant indépendante du gaz russe fin 2022), le Groupe a continué à élaborer différents plans de poursuite de l'activité, permettant de limiter très fortement l'impact direct d'un éventuel arrêt complet de l'approvisionnement en gaz russe à environ 2% du chiffre d'affaires du Groupe, grâce à plusieurs leviers d'actions : 3