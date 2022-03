Compagnie de Saint Gobain : Rénovation historique à Washington

Crédit photo : ©Roger Watson

Saint-Gobain Glass a été un des acteurs principaux de la rénovation de la bibliothèque Martin Luther King Jr. à Washington (District de Columbia, États-Unis), élue projet de rénovation américain de l'année 2021 par World Architects, plateforme des architectes américains. Conçu par Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), le bâtiment construit en 1972 a été rénové par Mecanoo et OTJ Architects. Menacé dans un premier temps de destruction, il a finalement été considéré comme "structurellement sain et facilement adaptable", et pouvant donc faire l'objet d'une rénovation.

Compte tenu de la nature sensible de son architecture, il était nécessaire de conserver la charpente d'origine. Pour la rénover, il fallait donc trouver une solution de verre haute performance, qui soit à la fois légère et mince pour ne pas compromettre, et même mettre en valeur, l'esthétique du bâtiment.

L'architecture des étages supérieurs devait être conservée en utilisant un verre foncé. Après un long processus, de multiples essais avec différents degrés de teintes de bronze, des couches neutres à faible émissivité et haute performance de contrôle solaire, l'équipe de conception a opté pour un verre de sécurité feuilleté combinant Cool-Lite KNT164 et Parsol Bronze.

Outre ces performances, il était impératif de conserver la belle planéité du vitrage d'origine, sans faire de compromis sur la résistance malgré des vitres de très grande taille.

La transparence du rez-de-chaussée a donc été obtenue en utilisant le verre le plus clair du marché - Saint-Gobain Glass Diamant.

L'étage le plus élevé (nouvelle surélévation) a permis d'utiliser un nouveau type de verre encore plus performant en matière de conservation de l'énergie et de transparence : le verre Xtreme 70/33 à triple couche d'argent.

Ce sont au total plus de 4 000m² de solutions Glass qui ont été fournis par Saint-Gobain Glass et fabriqués par Saint-Gobain Glassolutions Eckelt Glas pour ce bâtiment emblématique de la capitale américaine, dont la rénovation lui offre une nouvelle vie, plus performante.

