Compagnie de Saint Gobain : Saint-Gobain affiche une marge et des résultats historiques en 2021

Saint-Gobain a dévoilé un résultat net, part du groupe, en hausse de 452,9% à 2,52 milliards d'euros en 2021. Le résultat d’exploitation a progressé de 58% pour atteindre un nouveau plus haut historique à 4,507 milliards d'euro, faisant ressortir une marge d’exploitation record de 10,2% en 2021 contre 7,5% en 2020. Elle affiche une augmentation de 250 points depuis le lancement de la transformation du groupe fin 2018 et se trouve au niveau des meilleures performances du secteur à la fois sur ses métiers industriels et de négoce.



A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 18,4%. A données réelles, le chiffre d'affaires a enregistré un niveau record à 44,160 milliards d'euros.



Saint-Gobain va verser un dividende de 1,63 euro (+23%) au titre de 2021 et engager un rachat d'au moins 400 millions d'euros d'actions en 2022.



" Dans un contexte de marchés structurellement porteurs, le groupe vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables, " a déclaré Benoit Bazin, Directeur général de Saint-Gobain.