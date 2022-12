Compagnie de Saint Gobain : Saint-Gobain cède son activité de distribution au Royaume-Uni

Saint-Gobain a annoncé ce lundi la cession de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni au groupe Stark. Cette transaction, qui doit se faire sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d’euros, n'est soumise à aucune condition externe et devrait être finalisée au premier trimestre 2023.L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. Elle dispose de 600 points de vente et emploie 8 900 personnes. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros