Compagnie de Saint Gobain : Saint-Gobain cède son activité de distribution spécialisée en Pologne

Saint-Gobain aa annoncé la signature d'un accord en vue de la cession de Tadmar, son activité de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne, à la société polonaise 3W. Cette cession marque la sortie de Saint-Gobain de l'activité de distribution en Pologne et s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ".



Tadmar a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2021. L'entreprise opère environ 50 points de vente, 2 centres logistiques et emploie 460 personnes.



La finalisation de cette transaction est soumise à l'autorisation des autorités polonaises de la concurrence et de la protection des consommateurs et devrait avoir lieu d'ici fin 2022.