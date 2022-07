Compagnie de Saint Gobain : Saint-Gobain cède son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 juillet 2022

SAINT-GOBAIN CÈDE SON ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION

ET DE DISTRIBUTION DE BOIS AU DANEMARK

Saint-Gobain a signé un accord définitif en vue de la cession de Protrae, son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark, en raison d'un positionnement et d'une taille critique insuffisants. Protræ, qui emploie environ 100 collaborateurs sur deux sites à Rødding et Holsted et a généré un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2021, est cédée à son principal client jem & fix.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan « Grow & Impact ». Elle est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2022.

À PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être

« MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

44,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021

166 000 collaborateurs, présence dans 75 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,

Visitez www.saint-gobain.comet suivez-nous sur Twitter @saintgobain