Compagnie de Saint Gobain : Saint-Gobain est entrée en négociations exclusives pour la cession de son activité mondiale de Cristaux et Détecteurs

1er septembre 2022

Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs - intégrée au sein des Solutions de Haute Performance - à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie qui lui ont soumis une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains.

La transaction est soumise aux procédures usuelles de consultation des instances représentatives du personnel. Sa finalisation est soumise à l'autorisation des autorités réglementaires et devrait être réalisée au quatrième trimestre 2022.

L'activité Cristaux et Détecteurs emploie environ 400 personnes, exploite 6 usines (2 en France, 3 aux Etats-Unis et 1 en Inde) et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'EBITDA ajusté d'environ 20%. Elle fournit des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l'exploration pétrolière et gazière, et pour la surveillance environnementale, ainsi que des produits à base de saphir pour la médecine, l'industrie, l'électronique et l'aérospatial.

Cette transaction vise à concentrer les activités des Solutions de Haute Performance du Groupe sur les marchés où Saint-Gobain, grâce à ses positions de leader et à ses capacités d'innovation, permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité. Elle s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan « Grow & Impact ».

