Entretien croisé : Geneviève Thiaucourt et Florence Triou

Geneviève Thiaucourt : C'est un document qui est l'expression claire de l'engagement, de la vision et de l'ambition de l'entreprise et de sa Direction Générale en faveur de la santé. Il est partagé par l'ensemble des collaborateurs du Groupe pour agir.

Florence Triou : Ce document reflète par ailleurs la place importante que le Groupe accorde à la santé dans sa vision stratégique, comme l'illustre notre feuille de route pour les années à venir Grow & Impact.

Geneviève Thiaucourt : La santé est imbriquée aussi dans notre raison d'être : Making the World a Better Home.

Geneviève Thiaucourt : Elle s'adresse à toutes nos parties prenantes : en priorité à nos collaborateurs, mais aussi à nos clients et aux riverains de nos sites. Pour nos collaborateurs par exemple, il s'agit de développer un environnement de travail sain afin d'éviter autant que possible toute empreinte éventuellement négative sur leur santé, et d'augmenter notre impact positif en assurant la prévention et la promotion de la santé : suivi médical, campagne de sensibilisation, accès aux soins, maintien dans l'emploi et aménagement des postes de travail. Pour nos clients, il s'agit de fournir des produits et solutions sans danger pour la santé et, au-delà, apportant bien-être et confort. Pour nos riverains enfin, nos sites ne doivent pas être source de nuisances et, au-delà, apporter une contribution positive à leur vie quotidienne.

Florence Triou : Promouvoir la santé auprès de toutes nos parties prenantes constitue une ambition forte, car notre devoir est de respecter les réglementations, mais notre souhait, lorsque c'est possible, est d'aller au-delà.

Geneviève Thiaucourt : Oui et les exigences réglementaires sont très différentes selon les Pays. C'est le cas notamment des limites acceptables d'exposition aux substances dangereuses. Il est donc important que personne ne soit moins protégé que d'autres dans le Groupe ou parmi nos parties prenantes.

Geneviève Thiaucourt : La politique santé a été définie en 2013, soit il y a presque 10 ans. C'était une première politique santé, essentiellement axée sur les collaborateurs. Depuis, le monde a changé, surtout ces deux dernières années. Le Groupe aussi a changé. L'implication de l'entreprise citoyenne dans la vie du monde est plus prégnante. Cette politique repensée renforce ainsi notre ambition envers les clients et les riverains mais aussi envers les collaborateurs : on peut citer par exemple le programme CARE qui n'existait pas en 2013, de même que le télétravail dans le cadre de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. On était centré sur la protection, maintenant on a l'ambition d'agir plus largement en terme de prévention. Dans cette nouvelle Politique Santé, on renforce l'inclusion, la promotion de la santé et le bien-être psychologique. On a d'ailleurs eu un bel exemple aux trophées EHS avec unRubis remis à un centre logistique au Danemark qui a embauché localement des déficients mentaux.

Florence Triou : Nous avons constitué en mai 2021, trois groupes de travail - un par partie prenante* - composés de collaborateurs aux compétences (opérationnels, EHS, etc.) et origines géographiques variées, afin de prendre en compte la diversité du Groupe. Leurs conclusions ont été soumises à un « sponsor committee », animé par Claire Pedini, Directrice Générale des Ressources humaines et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise. Le contenu de cette politique santé a été élaboré par ces groupes de travail, et vient donc vraiment du terrain.

Geneviève Thiaucourt : Notre ambition est que cette politique soit connue et comprise par tous. Chaque manager doit se saisir de la Politique Santé, se saisir dukit manager et le déployer au sein de ses équipes. Dans leur quotidien, la plupart de nos collaborateurs ne seront concernés que par des domaines précis de cette politique. L'objectif commun est que chaque manager s'interroge, se pose les bonnes questions. Par exemple : « Comment ça se passe au quotidien dans mon environnement de travail ? », « Est-ce que celui-ci est sain ? », « Quels sont les risques (de bien être psychologique, de bruit, exposition aux polluants, manutention ergonomique, biologique, vibrations, etc.) et comment puis-je les éviter ou les réduire ? ». Le collaborateur peut aussi s'interroger sur ses propres conditions de travail : « De quelle surveillance médicale puis-je bénéficier ? ». Il doit pouvoir signaler les risques pour la santé, comme il le fait pour la sécurité. Et alerter si un collègue ne va pas bien. Le manager doit pouvoir répondre à ses questions et faire en sorte de maintenir un environnement de travail sain.

Florence Triou : Oui, le manager a un rôle clé à jouer sur ces questions de santé. Personnellement, j'attache beaucoup d'importance au bien-être et à la santé de mes collaborateurs, et notamment à leur santé mentale. C'est non seulement une question d'humanité, mais aussi de performance économique. En effet, une personne est d'autant plus efficace qu'elle est en bonne santé physique et mentale, et épanouie dans son travail. La santé est donc à la base de tout. Veiller à la santé et au bien-être de ses équipes, c'est avoir le souci permanent d'une organisation où chacun est à sa place et peut donner le meilleur de lui-même, pour le bénéfice de tous. Un collaborateur qui va mal (notamment psychiquement), c'est toute une équipe qui va mal, et ce sont les résultats de l'équipe qui en pâtissent. C'est donc fondamental de savoir écouter. Il faut que chaque manager se sente libre et légitime d'aborder ces sujets de santé avec ses équipes, et avec les collaborateurs en tête à tête. La santé n'est pas taboue, cela fait partie du business et ça contribue au business.

Geneviève Thiaucourt : L'EHS établit des lignes directrices, des objectifs et plans d'action, accompagne et guide leur déploiement. Mais la Politique Santé vise aussi le Développement Durable, l'Excellence opérationnelle, le Marketing, la Vente, les Achats, les Ressources humaines et aussi la R&D, notamment pour les sujets liés à la composition de nos produits, tant pour le client et l'utilisateur final, que pour le collaborateur qui les produit et les met en œuvre.

Geneviève Thiaucourt : En se basant sur certains indicateurs disponibles. HICE (Health Indicator for Occupational Exposure) par exemple, qui est depuis 2021 un indicateur relatif à l'environnement de travail et à l'exposition aux risques liés à nos activités. Grâce à lui on sait aujourd'hui, et on suit, combien de postes de travail sont exposés à plus de 85dB. Il existe par ailleurs de nombreux indicateurs environnementaux. Quant à l'évaluation du Mental Well Being, notre indicateur est l'enquête interne mondiale me@saint-gobain, dont 8 questions sont relatives au bien-être des collaborateurs.

Geneviève Thiaucourt : Nous devons déjà déployer cette nouvelle Politique Santé auprès de tous les collaborateurs. Nous souhaitons ensuite renforcer le Mental Well Being, en encourageant notamment à davantage utiliser l'application dédiée. Nous souhaitons aussi développer un programme de promotion mondiale de la santé. Car aujourd'hui tous les programmes de promotion de la santé n'existent qu'au niveau d'une Région ou d'un site. Il n'y a par exemple aucun programme de promotion de la santé cardio-vasculaire au niveau mondial.

Aujourd'hui nous avons une base de données des substances et un outil (SAFHEAR) qui permet à chaque entité concernée de dresser et de documenter son propre inventaire des substances et produits chimiques utilisés, ou générés lors des procédés de production, et d'en évaluer le risque pour les opérateurs. En 2023, cela deviendra un indicateur : HICE Chemicals. A ce sujet la qualité des substances entrant dans la composition de nos produits est un sujet majeur pour le Groupe. Sans oublier d'évoquer la maîtrise de nos émissions environnementales.

On travaille enfin au déploiement de nos standards et guides en ergonomie. Notre ambition est de réellement déployer les différents volets de cette politique et de suivre autant que possible son application.

* Les 3 chefs de groupe étaient : Adriana Rillo, Directrice des Ressources Humaines Région Amérique Latine (groupe de travail sur les collaborateurs), Olivier Mercadal, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (groupe de travail sur les clients), Montserrat de la Fuente Trabanco, Directrice Générale de Saint-Gobain Sekurit France (groupe de travail sur les riverains).