Les actions européennes repartent de l'avant, le pétrole baisse

PARIS, 2 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi et effacent une partie de leurs pertes des deux séances précédentes, la baisse marquée des cours du pétrole allégeant temporairement les craintes liées à l'inflation et au risque de récession. À Paris, le CAC 40 gagne 0,72% à 6.465,20 points à 07h50 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,53%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,29%. Ce dernier a perdu 1,8% sur les deux dernières séances et le CAC 40 2,19%. Les volumes d'échanges sont réduits par la fermeture des marchés londoniens, qui ne rouvriront que lundi en raison des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Sur le marché pétrolier, le Brent abandonne 2% à 113,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,06% à 112,88 dollars avant la réunion des pays de l'Opep+, qui pourraient s'accorder pour compenser la baisse des exportations russes. L'indice Stoxx européen du secteur du pétrole et du gaz recule de 0,85% et à Paris, TotalEnergies cède 1,26%. En hausse, Saint-Gobain gagne 2,12% après avoir réaffirmé, à quelques heures de son assemblée générale, ses prévisions de résultats en précisant tabler sur une marge à deux chiffres au premier semestre. Rémy Cointreau , qui a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes et s'est dit confiant pour l'exercice en cours, s'adjuge 2,52%. La suite de la séance sera animée entre autres par la publication des chiffres mensuels des prix à la production dans la zone euro puis, aux Etats-Unis, par l'enquête ADP sur l'emploi privé et les statistiques des inscriptions au chômage. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)