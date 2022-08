Saint-Gobain : acquisition de Kaycan finalisée

Saint-Gobain indique avoir finalisé le 29 juillet l'acquisition, annoncée le 31 mai dernier, de Kaycan, entreprise de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis.



Avec cette acquisition, le groupe français devient l'acteur majeur dans les clins de façade au Canada et élargit son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions complémentaires à base d'aluminium ou de bois transformé.



Conformément à ce qui avait été annoncé, la cession de la petite activité américaine de distribution de Kaycan doit être finalisée au troisième trimestre 2022. Le multiple d'environ huit fois l'EBITDA après prise en compte des synergies et de cette cession est confirmé.



