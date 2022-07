4 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA :

* SAINT-GOBAIN CÈDE SON ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DE BOIS AU DANEMARK

* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D’ICI LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* A SIGNÉ UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE LA CESSION DE PROTRAE, SON ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DE BOIS AU DANEMARK, EN RAISON D’UN POSITIONNEMENT ET D’UNE TAILLE CRITIQUE INSUFFISANTS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)