Saint-Gobain : cession d'une activité en Estonie

Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité régionale de transformation de verre Baltiklaas OÜ en Estonie à Polar Glass OÜ, une filiale de Barrus AS, le plus grand producteur de bois lamellé-collé en Estonie.



Baltiklaas OÜ emploie plus de 200 collaborateurs sur deux sites à Tartu et à Mäo, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2021. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, la cession devrait être finalisée dans les prochaines semaines.



Cette transaction, en ligne avec les objectifs du plan Grow & Impact, fait suite à plusieurs cessions réalisées par le groupe depuis 2018 dans ses activités de transformation de verre en Europe pour un chiffre d'affaires cédé d'environ 300 millions d'euros au total.



