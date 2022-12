Saint-Gobain : cession de la distribution au Royaume Uni

Saint-Gobain annonce avoir signé, à l'issue d'un processus concurrentiel de vente, un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume Uni - dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson - au groupe Stark.L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022et une marge d'exploitation d'environ 2%. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros.Cette transaction, qui n'est soumise à aucune condition externe, devrait être finalisée au premier trimestre 2023. Le fournisseur français de matériaux de construction n'aura alors plus d'activité de distribution au Royaume Uni.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.