Saint-Gobain : émission obligataire de 1,15 milliard d'euros

Saint-Gobain indique avoir lancé une émission obligataire de 1,15 milliard d'euros en deux tranches, de respectivement 500 millions à 18 mois avec un coupon à taux variable de Euribor 3 mois +0,20%, et 650 millions à six ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%.



Avec cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois par près de 200 investisseurs, le groupe a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement de ses échéances de dette tout en optimisant ses conditions de financement.



'Ce succès souligne la pertinence du positionnement stratégique de Saint-Gobain en tant que leader mondial de la construction durable, le bon déploiement de son plan stratégique 'Grow & Impact' et son excellente performance financière', affirme-t-il.



