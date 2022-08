Saint-Gobain : émission obligataire pour 1,5 milliard d'euros

Saint-Gobain indique avoir lancé avec succès une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en trois tranches de 500 millions chacune, à des échéances de trois, six et dix ans, et avec des coupons de respectivement 1,625%, 2,125% et 2,625%.



Avec cette opération, le fournisseur de matériaux de construction explique qu'il a 'su saisir une fenêtre d'opportunité sur les marchés pour allonger la maturité moyenne de sa dette avec un financement de moyen et long terme '.



La tranche à 10 ans est indexée sur des indicateurs de performance durable. Bénéficiant de la récente baisse des taux et d'une sursouscription de cinq fois du montant visé, Saint-Gobain a pu obtenir un coût de financement attractif, sans prime de nouvelle émission.



