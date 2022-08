Saint-Gobain emprunte 1,5 milliard d'euros pour mieux étaler sa dette

Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mardi l'émission d'un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros, notamment dans le but d'allonger la maturité moyenne de sa dette, après plusieurs acquisitions cette année.

L'emprunt est divisé en trois tranches de 500 millions d'euros, à différentes échéances (3, 6 et 10 ans), avec pour la première fois une indexation de la tranche à dix ans sur les objectifs du groupe en matière de réduction de ses émissions directes de gaz à effet de serre et de ses déchets de production non recyclés.

Son endettement net s'inscrivait en légère hausse à 8,3 milliards d'euros fin juin 2022 (36% des fonds propres), contre 7,6 milliards d'euros fin juin 2021, selon un communiqué publié à l'annonce de ses résultats la semaine dernière.

Saint-Gobain a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition, pour 928 millions de dollars américains, de Kaycan, entreprise familiale nord-américaine de production et distribution de matériaux de construction et de revêtement d'extérieur, numéro un du bardage.

Il avait précédemment annoncé l'acquisition du groupe français Chryso et l'intégration de l'américain GCP Applied Technologies, dans le but de devenir numéro deux mondial de la chimie de construction pour "décarboner" ce secteur.

La semaine dernière, Saint-Gobain a fait état d'un bénéfice net en forte hausse (+32,8% à 1,72 milliard d'euros) au premier semestre grâce à une bonne activité dans la rénovation et la construction et en dépit du poids de l'inflation. Le groupe a tenu à rassurer sur ses objectifs et l'impact de la hausse des prix, notamment sur les matières premières.

afp/rp