Saint-Gobain : investissement dans une usine en Californie

Saint-Gobain a annoncé un investissement de 32 millions de dollars pour son usine de CertainTeed en Californie aux Etats-Unis. Le groupe va augmenter la capacité de production de 13% et réduire l'empreinte carbone de son usine d'isolation.



Cet investissement fait partie d'un plan d'expansion de 400 millions de dollars réparti sur quatre sites de production aux États-Unis.



Il intervient après le lancement du nouveau plan stratégique Grow & Impact, qui prévoit d'accroître la présence de Saint-Gobain sur les marchés à forte croissance, tout en réduisant son impact environnemental.



Le Groupe Saint-Gobain estime que ces améliorations réduiront les émissions de carbone de 4 000 tonnes par an sur le site. Une unité de production d'oxygène a également été mise en place. Elle consomme 30% d'électricité en moins que les anciens équipements.



