Saint-Gobain : label Top Employer Global maintenu

Saint-Gobain indique s'être vu attribuer, pour la septième année consécutive, la certification mondiale 'Top Employer Global', décerné par l'Institut Top Employers, et compter parmi les 11 entreprises dans le monde à avoir reçu ce label.



Le groupe de matériaux de construction explique que cette certification s'appuie sur un audit de plus de 400 pratiques en matière de conditions de travail, notamment les processus ressources humaines et les développements de carrière.



'Le label 2022 Top Employer Global a été décerné à Saint-Gobain, avec 38 pays aujourd'hui certifiés, soit deux de plus qu'en 2020, l'Egypte et le Vietnam ayant été labélisés pour la première fois', précise-t-il.



