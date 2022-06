Saint-Gobain : lance sa nouvelle campagne mondiale de marque

Saint-Gobain annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle campagne mondiale de marque ' New World ' visant à asseoir la vision du Groupe comme 'leader mondial de la construction durable'.



Cette nouvelle campagne vise à démontrer comment les matériaux et solutions de Saint-Gobain transforment la construction pour la rendre 'plus durable, frugale en ressources, circulaire, moins carbonée, plus performante et plus compétitive'.



Selon Laurence Pernot, directrice de la communication, les solutions de Saint-Gobain permettent notamment de réduire drastiquement les 40% d'émissions de CO2 liées au secteur de la construction, de préserver les ressources naturelles et d'adresser les défis de l'urbanisation rapide dans les pays émergents qui exigent de construire vite et bien.



