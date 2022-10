Saint-Gobain: le chiffre d'affaires monte, avec les prix, à 12,9 milliards

Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi une progression de 19,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des hausses de prix alors que les volumes sont en baisse sur fond de ralentissement des constructions neuves.

L'entreprise a réalisé 12,9 milliards d'euros de ventes entre juillet et septembre et confirmé dans un communiqué ses objectifs annuels d'une progression du résultat d'exploitation -- malgré une hausse anticipée des coûts de l'énergie et des matières premières, attendue "légèrement supérieure à 3 milliards d'euros en 2022", comparé à 2021.

Avec une hausse des prix de 15% au troisième trimestre, Saint-Gobain a compensé la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et des transports, soutenant le chiffre d'affaires alors que les volumes sont en retrait de 1,6% au troisième trimestre.

Le groupe se dit "confiant" de pouvoir continuer de "compenser" l'augmentation des coûts pour réaliser "une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables".

L'activité est notamment portée par "la rénovation en Europe" qui "reste résiliente", tandis que "le marché de la construction neuve ralentit".

En France, la rénovation est "structurellement plus résiliente" grâce à "un contexte réglementaire favorable et des dispositifs de soutien aux ménages", explique l'entreprise du CAC 40.

Sur le continent américain, le groupe a enregistré sa plus forte croissance trimestrielle "grâce à un bon niveau de prix" et "malgré un marché de la construction neuve qui commence à ralentir avec la hausse marquée des taux d'intérêt" dans le sillage des décisions de la Réserve fédérale (Fed): +39% du chiffre d'affaires, à 2,5 milliards d'euros.

Saint-Gobain a gagné des parts de marché en Inde, qui contribue à la hausse de 31,5% du chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, en plus d'une "croissance modérée" en Chine "tirée par les prix" et "malgré la situation sanitaire".

Atteignant 588 millions d'euros, cette région reste toutefois le plus petit marché du groupe, loin derrière l'Europe du Nord, premier avec 4,2 milliards et la région Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique (dont la France) avec 3,5 milliards et des croissances respectives de 8,9% et 10,8%.

