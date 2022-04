Saint-Gobain porté au T1 par les hausses de prix et une forte demande de rénovation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé jeudi s'attendre à une nouvelle progression de son résultat d'exploitation en 2022, après avoir vu sa croissance accélérer au premier trimestre dans un contexte d'augmentation soutenue des prix de ses produits.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 12 milliards d'euros, contre 10,38 milliards d'euros pour la période correspondante de 2021, soit une hausse de 16,4% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 11,54 milliards d'euros au premier trimestre.

Cette forte croissance repose sur un "effet prix" positif de 14,5%, tandis que les volumes ont progressé de 1,9% par rapport au premier trimestre 2021.

La progression des ventes "reflète également la bonne dynamique de l'ensemble de nos segments, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, en accélération par rapport à la performance du second semestre 2021, portée tout particulièrement par la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie", a souligné Saint-Gobain dans un communiqué.

En données organiques, ou "croissance interne" selon la terminologie du groupe, l'activité a progressé de 24,6% en Asie-Pacifique, de 16,8% dans la zone Amériques, de 19,2% en Europe du Nord et de 15,9% en Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique.

Dans cet environnement porteur tant en termes de volumes que de prix, le groupe vise toujours une hausse de son résultat d'exploitation, à taux de change constants, en 2022.

Cet objectif tient compte de l'alourdissement de la facture énergétique et de matières premières, qui devrait augmenter d'environ 2,5 milliards d'euros par rapport à 2021. "Compte tenu de sa proactivité en matière de couvertures des coûts de l'énergie, de l'écart prix-coûts positif au premier trimestre, de l'accélération de l'effet prix à +14,5% au premier trimestre et des nouvelles annonces de hausses de prix en cours, Saint-Gobain est confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022", a précisé l'industriel.

Saint-Gobain a par ailleurs indiqué avoir établi des plans de poursuite d'activité afin de limiter très fortement l'impact d'un scénario d'arrêt complet de l'approvisionnement en gaz russe dans les pays les plus exposés, notamment en Allemagne, en Pologne et en République tchèque.

"Pour rappel, Saint-Gobain n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, et la Russie représente environ 0,5% du chiffre d'affaires du groupe en 2021", a également souligné le fabricant. Les activités du groupe fonctionnent désormais au minimum et de façon autonome, et tous les investissements dans le pays ont été annulés.

