Saint-Gobain : signe un partenariat avec Ecocem

Saint-Gobain et Ecocem, société irlandaise spécialisée dans le ciment bas carbone, annoncent un partenariat majeur visant à accélérer la mise sur le marché de produits à faible empreinte carbone.



Ce partenariat va permettre de réduire la teneur en CO2 du ciment, du mortier et du béton. Ces produits permettront d'accélérer la transition du secteur de la construction vers une économie à faible empreinte carbone.



Benoit Bazin, Directeur Général du Groupe Saint-Gobain, déclare à propos de ce partenariat : ' Nous nouons depuis de nombreuses années des collaborations fructueuses et innovantes qui viennent enrichir nos offres bas carbone. Ce partenariat avec Ecocem s'inscrit dans cette histoire et est parfaitement en ligne avec notre objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.