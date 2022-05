Saint-Gobain : une technologie de recyclage à Nashville

Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed LLC, a installé une technologie de recyclage dans son usine de plaques de plâtre de Nashville, dans l'Arkansas. Cette installation permettra à l'usine de recycler et de réutiliser 65 000 tonnes de matériaux par an.



Ce projet, qui représente un investissement de 1,3 million de dollars de la part de CertainTeed, intervient alors que Saint-Gobain poursuit le déploiement de sa nouvelle stratégie mondiale ' Grow and Impact ', qui comprend la réduction des déchets et l'augmentation de la circularité des matières premières sur ses sites de production.



' À Nashville et sur nos sites de fabrication dans le monde entier, nous restons concentrés sur la réduction des déchets, la réduction de notre consommation de ressources naturelles et l'augmentation du recyclage et de la circularité tout au long de notre chaîne de valeur ', a déclaré Jay Bachmann, vice-président et directeur général de CertainTeed Gypsum.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.