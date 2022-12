Saint Gobain vend au danois Stark son activité de distribution au Royaume-Uni

Paris (awp/afp) - Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé lundi céder au groupe danois Stark son activité de distribution au Royaume-Uni pour une valeur d'entreprise de 850 millions d'euros. La transaction est décrite comme étant en ligne avec le plan stratégique du géant français.

"A l'issue d'un processus concurrentiel de vente, Saint-Gobain a signé un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni - dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson - au groupe Stark", a annoncé dans un communiqué le groupe français aux 166'000 salariés. La cession de cette activité, qui concerne 600 points de vente et 8.900 emplois, "devrait être finalisée au premier trimestre 2023", a détaillé le groupe présent dans 76 pays, précisant qu'à son issue "Saint-Gobain n'aura alors plus d'activité de distribution au Royaume-Uni".

Saint-Gobain multiplie les cessions depuis plusieurs mois dans le cadre de son plan stratégique baptisé "Grow & Impact", qui vise à "améliorer le profil de croissance et de rentabilité du groupe". Ces 18 derniers mois, le groupe avait déjà cédé au Royaume-Uni toutes ses marques de distribution de spécialités - dont International Decorative Surfaces (IDS) et deux sites de transformation de verre -, "pour une valeur d'entreprise d'environ 200 millions d'euros", précise le communiqué.

Fin octobre, le groupe de matériaux de construction avait annoncé une progression au troisième trimestre de 19,6% de son chiffre d'affaires, à 12,9 milliards d'euros, grâce à des hausses de prix.

