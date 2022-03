Saint-Gobain veut reconduire Pierre-André de Chalendar à la présidence pour deux ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait l'intention de renouveler le mandat de son président, Pierre-André de Chalendar, pour une durée maximale de deux années, comme l'a demandé le dirigeant.

"Le conseil d'administration a l'intention, dans le cadre de la transition avec Benoit Bazin, directeur général depuis le 1er juillet 2021, de reconduire Pierre-André de Chalendar, comme président", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Afin de préparer la succession de Pierre-André de Chalendar, qui était PDG de Saint-Gobain depuis 2010, le groupe avait annoncé il y a un peu plus d'un an dissocier les fonctions de président et de directeur général.

"C'est dans ce contexte que Pierre-André de Chalendar a indiqué au conseil d'administration qu'il n'exercerait ses fonctions de président que pour une durée maximale de deux ans, soit au plus tard jusqu'à l'assemblée de juin 2024", a ajouté Saint-Gobain.

Le renouvellement du mandat de Pierre-André de Chalendar sera soumis au vote des actionnaires de Saint-Gobain lors de la prochaine assemblée générale de 2 juin 2022.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

March 25, 2022