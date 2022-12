Cie des Alpes : Oddo maintient sa recommandation

Oddo conserve son opinion Surperformance et garde son objectif de cours de 17E inchangé sur le titre Compagnie des Alpes.' Nous maintenons notre recommandation considérant que la valorisation reste sensiblement décotée des ratios historiques (VE/EBIT 2023 de 8.1x i.e. vs moyenne 12.6x depuis 2010) ', annonce l'analyste.Les résultats de la Compagnie annoncés ce matin sont ' légèrement supérieurs à nos attentes ', souligne Oddo qui retient les éléments suivants :' Pour un CA à 958.5 ME, en hausse de 18%, l'EBITDA groupe ressort en progression de 40% à 312.6 ME (vs 311 ME), soit une marge de 32.6% (+520 pb vs 2018/19). '' L'EBIT a fortement progressé de 61% à 169.5 ME (vs 165.7 ME), soit une MOP de 17.3%. Le résultat net part du groupe s'établit en croissance à 18% à 114.4 ME contre 103.9 ME dans nos prévisions ', poursuit l'analyste.Et de relever enfin : ' Le dividende proposé est de 0.83 E/action ce qui traduit un payout en progression à 50% contre 30% historiquement ainsi que dans nos prévisions initiales. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.