Compagnie des Alpes : Berenberg remonte encore sa cible

Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur Compagnie des Alpes, qu'il fait passer de 21 à 22 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Depuis le début de la saison d'hiver, nous avions le sentiment que les résultats semestriels de Compagnie des Alpes (CDA) étaient susceptibles de réserver une bonne surprise au vu du boom potentiel que recelaient à la fois ses activités de sports d'hiver et de parcs à thèmes', rappelle le broker.



'Malgré cela, nous ne nous attendions pas à une performance d'une telle ampleur', poursuit-il.



'Avec des niveaux records de rentabilité et de génération de trésorerie, et un bilan désormais assaini, CDA a totalement effacé l'impact lié à la crise du Covid-19', conclut le courtier allemand.



