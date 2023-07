COMPAGNIE DES ALPES : Stifel initie la couverture à l'achat

Stifel a initié lundi la couverture du titre Compagnie des Alpes avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 25 euros, faisant rassortir un potentiel de hausse de 81%.



Le broker souligne que le groupe, qui exploite trois des plus grands domaines skiables du monde, devrait tirer parti de la chute des niveaux d'enneigement qui devrait frapper les stations de moindre altitude.



Pour ce qui concerne ses parcs de loisirs, Stifel loue la stratégie d'investissement 'active' mise en oeuvre par l'opérateur, qui lui permet selon lui de croître plus vite que le marché tout en améliorant sa rentabilité.



Du point de vue du courtier, le titre CDA est aujourd'hui sous-valorisé de manière 'excessive' par rapport à ses pairs, mais aussi en termes absolus, une décote qu'il juge appelée à se réduire avec les résultats meilleurs que prévu que devrait publier la société.



