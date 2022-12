CDA : 200 millions d'euros d'investissement pour le remplacement de ses remontées mécaniques

La Compagnie des Alpes (CDA), leader mondial de l'exploitation de domaines skiables et propriétaire de parcs de loisirs, a annoncé 200 millions d'euros d'investissements d'ici 2026 pour le remplacement de remontées mécaniques, une commande qui sera passée auprès du Français Poma. Cette décision s’inscrit pleinement dans la trajectoire pluriannuelle d’investissement communiquée par le Groupe.Ce choix fort au profit du " Made in France ", et particulièrement du " Made In Alpes ", témoigne de l'engagement du Groupe CDA, qui se positionne comme " Compagnon du territoire ", à soutenir les acteurs locaux dans une période économique très tendue sur le plan national et international.Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes :" S'engager jour après jour, sans relâche, pour notre Territoire comme pour nos délégants, nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs constitue un des axes majeursdenotre Raison d'Etre. Par cet engagement historique, la Compagnie des Alpes contribue à pérenniser et développer POMA, un industriel leader mondial, " Made in Rhône Alpes ", aveclequel nous partageons chacune de nos Valeurs. "