CDA : refinancement du crédit syndiqué RCF

La Compagnie des Alpes (CDA) annonce avoir conclu un nouveau contrat de crédit renouvelable syndiqué d'un montant maximum de 300 millions d'euros, une opération permettant de conforter la liquidité du groupe de stations de ski et de parcs d'attraction.



Cette ligne RCF (Revolving Credit Facility) vient en remplacement de la ligne existante conclue le 7 mai 2014 et modifiée par avenants en 2017 et 2019 d'un montant de 250 millions d'euros et qui arrivait à échéance le 6 mai 2023.



Ce nouveau contrat de crédit, conclu auprès de BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe CM-CIC, Société Générale et La Banque Postale, a une maturité de cinq ans, plus deux options d'extension d'un an chacune à la main des prêteurs (format 5+1+1).



Dans la lignée des engagements pris par CDA en termes de responsabilité sociale et environnementale, deux indicateurs de performance RSE sont intégrés dans cette ligne RCF à partir de 2023, à savoir les émissions de CO2 et la sécurité au travail.



