Compagnie des Alpes a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 615,6 millions d’euros, soit une baisse de 27,9% par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est en recul de 28,2%. Bien entendu, l’exercice a été largement marqué par les conséquences du Covid-19.Compagnie des Alpes distingue trois périodes. L'exercice a ainsi débuté " de façon tout à fait satisfaisante " au cours de la majeure partie du premier semestre, avec une activité en ligne avec la trajectoire de croissance des années précédentes.Puis, à mi-mars, tous les Domaines skiables et Parcs de loisirs du groupe ont été fermés et n'ont pu rouvrir que progressivement entre fin mai et début juillet, conformément aux procédures de déconfinement mises en place dans les différents pays où le groupe opère.Enfin, depuis qu'il a redémarré son activité au début de l'été, le groupe a enregistré, du fait de la pandémie, une baisse sensible de la fréquentation dans ses Parcs de loisirs par rapport à la même période l'an dernier.Du côté des perspectives dans les domaines skiables, le groupe vise désormais un objectif de marge annuelle d'EBO (Excédent Brut Opérationnel) sur chiffre d'affaires à 32% avant application de la norme IFRS 16 (soit environ 34% après IFRS 16).Dans les parcs de loisirs, le groupe maintient son objectif d'un montant d'EBO négatif hors IFRS 16, mais proche de l'équilibre post IFRS 16.