La pandémie de Covid-19 est une avalanche qui n’en finit plus de dévaler les pentes de l’économie. La Compagnie de Alpes en est l’exemple du jour. L’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a prévenu que le manque à gagner depuis le début de l’exercice dépassera les 500 millions d’euros de chiffres d’affaires. A titre de comparaison, le chiffre d’affaires du groupe avait atteint 616 millions d’euros lors du précédent exercice (clos fin septembre 2020).



Dans les Domaines skiables-où l'activité est toujours à l'arrêt et le restera probablement jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2021- le manque à gagner sera de l'ordre de 400 millions d'euros. Dans les parcs de loisirs, ce sont 105 millions d'euros d'activité qui manquent à l'appel. Ce dernier chiffre additionne les 65 millions d'euros déjà perdus, aux 40 millions d'euros qui le seront si la fermeture des sites (parc Astérix, Walibi,Futuroscope...) se poursuivait sur la totalité du mois d'avril.



Dans ce contexte difficile, la Compagnie des Alpes va tout faire pour atténuer le choc. Le groupe serait en mesure de compenser par une réduction de ses charges d'exploitation le manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires cumulé de ses deux activités principales à hauteur d'au moins 30%. C'est plus que la précédente fourchette communiquée (de 25% à 30%.)



Surtout, les secours sont en route. La Commission européenne a donné son feu vert aux aides françaises visant à indemniser les exploitants de remontées mécaniques du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Une véritable planche de salut.



Le dispositif vise à couvrir les charges fixes à hauteur de 49 % du chiffre d'affaires annuel, en incluant les missions de sécurisation des domaines skiables. Le chiffre d'affaires annuel de référence est égal à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 pour l'activité de remontées mécaniques.



Les premières estimations de la Compagnie des Alpes font état d'un impact net sur les cash flows avant impôts de l'ordre de 150 à 160 millions d'euros.



Une bonne nouvelle qui a conduit Portzamparc à relever sa recommandation à Conserver sur le titre Compagnie des Alpes, selon une source de marché.



De quoi inciter le groupe à se préparer pour la reprise : il consacrera environ 140 millions d'euros en investissements pour l'exercice en cours.



En Bourse, les investisseurs se projettent volontiers dans l'après-Covid : le titre Compagnie des Alpes bondit de 5,91 % à 21,50 euros en fin de matinée. L'action évolue ainsi sur ses niveaux du début juin 2020.