La pandémie de Covid-19 est une avalanche qui emporte tout sur son passage. La Compagnie des Alpes en est la dernière victime en date. Lors de son premier trimestre 2020-2021 (octobre à décembre), l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a vu son chiffre d’affaires consolidé s’effondrer de 81,3 % à 26,9 millions d’euros. Le contraire eût été étonnant. En effet, les domaines skiables ou les parcs de loisirs, qui auraient dû être ouverts sur cette période, n’ont pu l’être que pendant quelques jours au mois d’octobre, la quasi-totalité des sites étant restés fermés depuis.



Sur une place parisienne déprimée, la Compagnie des Alpes parvient toutefois à surnager avec un gain de 0,67 % à 18,02 euros. Le tsunami était attendu par les investisseurs, qui constatent par ailleurs que la valeur accuse toujours une chute de 41 % sur un an.



Et la situation ne va pas s'améliorer dans l'immédiat. Les pouvoirs publics viennent en effet d'annoncer que les remontées mécaniques resteront fermées pendant toute la période des vacances scolaires d'hiver et, probablement, jusqu'à la fin de la saison.



L'impact direct d'une non-ouverture des domaines skiables jusqu'à la fin des vacances d'hiver, représenterait un manque à gagner, depuis le début de l'exercice, de l'ordre de 290 millions d'euros. Il s'élèverait à environ 400 millions d'euros pour une fermeture jusqu'à la fin de la saison d'hiver.



Concernant les parcs de loisirs, le groupe confirme que le manque à gagner au niveau de son chiffre d'affaires, depuis le début de saison, s'élève à plus de 50 millions d'euros par rapport à l'exercice 2018-2019.



En revanche, le groupe ne dispose toujours d'aucune visibilité sur la date de réouverture de ses sites normalement ouverts à cette période de l'année (Futuroscope, Musée Grévin, Chaplin's World, Aqualibi et le parc aquatique de Bellewaerde).



Le groupe continue d'espérer que ses autres sites pourront rouvrir selon leur calendrier habituel au printemps, et qu'un retour progressif à une situation normale puisse effectivement intervenir au cours de l'été.



Toutefois, le groupe a confirmé sa capacité à compenser par une réduction de ses charges d'exploitation le manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires cumulé de ses deux activités principales (Domaines skiables et Parcs de loisirs) à hauteur de 25 à 30% (hors dispositif d'indemnisation).



Enfin, le groupe se dit confiant dans sa capacité à couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à la fin de l'année civile 2021, même dans des scenarii très dégradés.