Cie des Alpes : chute de 81,3% du CA au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 26,9 ME au premier trimestre contre 143,6 ME pour la même période de l'exercice précédent, soit une baisse de 81,3% (-80,9% à périmètre comparable).



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables du premier trimestre atteint 1,8 ME contre 60,1 ME sur la même période de l'exercice précédent.



L'activité des Parcs de loisirs a aussi fortement souffert des conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, leur chiffre d'affaires, pour le premier trimestre de cet exercice, s'élève à 24,7 ME contre 80,5 ME pour la même période de 2019/2020.



' L'impact direct d'une non-ouverture des domaines skiables jusqu'à la fin des vacances d'hiver, représenterait un manque à gagner, depuis le début de l'exercice, de l'ordre de 290 ME ; il s'élèverait à environ 400 ME pour une fermeture jusqu'à la fin de la saison d'hiver, soit respectivement près de 73% et près de 99% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice 2018/2019 (hors station des 2 Alpes) ' indique le groupe.



