Cie des Alpes : chute de 93,3% du CA en raison de la fermeture

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes est de 31,5 ME pour le premier semestre 2020/2021, contre 470,5 ME pour la même période de l'exercice précédent, soit une baisse de 93,3 % (-93,0% à périmètre comparable).



' La grande majorité des sites sont restés fermés, sur décision des autorités, pendant quasiment toute sa durée, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19 ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables pour le premier semestre 2020/2021 est de 2,5 ME, contre 350,2 ME pour la même période de l'exercice précédent.



L'activité des Parcs de loisirs affiche un chiffre d'affaires de 27,6 ME contre 103,2 ME pour la même période de l'exercice précédent.



Concernant les Domaines skiables, l'impact direct de la non-ouverture des Domaines skiables jusqu'à la fin de la saison d'hiver représente un manque à gagner de l'ordre de 400 ME. Pour les Parcs de loisirs, le manque à gagner s'élève ce semestre à 65 ME par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019, et à 75 ME par rapport au premier semestre 2019/2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.