Compagnie des Alpes : 1ER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022/23

Chiffre d'affaires en hausse de 21,3% en données publiées (+15,3% à périmètre comparable)

Bon début de saison a la montagne malgré une météo défavorable

Activité très dynamique dans les parcs de loisirs pour les périodes d'halloween et noël

Perspectives inchangées pour l'ensemble de l'exercice

Paris, le 24 janvier 2 0 23 - Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de son exercice 2022/23 s'élève à 202,3 M€, soit une progression par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent de 21,3% à périmètre réel et de 15,3% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'acquisition de MMV. Les trois activités du Groupe ont fait preuve de dynamisme.



Chiffre d'affaires consolidé du Groupe du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022



Domaines skiables et activités outdoor : bon début de saison malgré des conditions météorologiques adverses



Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et Activités Outdoor s'établit à 66,7 M€ pour le 1er trimestre 2022/23, soit une progression de 6,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, stricto sensu, qui représente l'essentiel de l'activité de cette division, est en hausse de 5,7%. Sa croissance est portée par une augmentation de 1,2% du nombre de journées-skieur et par une progression de 4,5% du revenu moyen par journée-skieur.



Cette performance a été réalisée malgré des conditions météorologiques défavorables. Après des premières chutes de neige tardives ayant quelque peu perturbé l'avant-saison, les vacances scolaires de Noël s'annonçaient très dynamiques avec un bon manteau neigeux et des réservations en hausse chez les différents hébergeurs. Cependant, l'épisode de redoux qui a affecté les Alpes entre Noël et le Jour de l'an s'est notamment traduit par plusieurs jours de pluie et un taux d'ouverture des pistes plus faible qu'à l'accoutumée. Malgré un bon niveau de fréquentation des stations, les ventes de forfaits s'en sont trouvées pénalisées, notamment dans les stations de moindre altitude du domaine de Grand Massif.



A contrario, les ventes de forfaits ont été bien meilleures depuis début janvier. Ainsi, au 13 janvier, le nombre de journées-skieur ressort en progression de plus de 6% en cumul depuis le début de l'exercice, illustrant la très bonne dynamique enregistrée lors de la première quinzaine de janvier. La première semaine de 2023, qui correspondait, comme l'an dernier, à la deuxième semaine des vacances scolaires allemandes, belges et néerlandaises, s'est bien déroulée. Et sur l'ensemble de la période, le Groupe a bénéficié d'une base de comparaison favorable due à l'absence de la clientèle britannique à la même époque l'an dernier (jusqu'à mi-janvier 2022 en raison des restrictions sanitaires).



Distribution & hospitality : première consolidation de MMV et activité de tour-opérateur en croissance



Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality s'élève à 16,2 M€ au 1er trimestre 2022/23 contre 4,6 M€ pour la même période de l'exercice précédent. Il intègre, depuis le début de l'exercice, MMV, second opérateur d'hôtels et de résidences clubs des Alpes françaises dont la Compagnie des Alpes a acquis 85% du capital. L'activité de MMV a atteint 10,1 M€ au premier trimestre 2022/23. Son chiffre d'affaires hébergement net de commissions externes progresse de 15%. La croissance de MMV est principalement portée par une progression du taux d'occupation, grâce notamment au retour de la clientèle britannique, et par une augmentation du revenu moyen par nuitée. Elle intègre également, pour un peu moins d'un tiers du taux de croissance, l'ouverture de la nouvelle résidence club Samoëns Village.



Hors acquisition de MMV, c'est-à-dire à périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la division Distribution et Hébergement progresse de 32,6% par rapport au 1er trimestre 2021/22.



Le chiffre d'affaires de l'activité de tour-opérateur (Travelfactory) connaît une progression de plus de 50%, illustrant principalement la croissance du nombre de séjours distribués mais aussi le succès des packages ski + train commercialisés sous la marque Travelski Express, dont notamment la liaison ferroviaire entre Londres-Saint Pancras et Bourg Saint Maurice qui n'avait pu démarrer son exploitation l'an dernier que fin janvier à cause de l'interdiction de déplacement liée à la crise sanitaire.



L'activité des agences immobilières est stable par rapport au 1er trimestre 2021/22. Afin de compenser le risque d'une baisse des réservations du samedi 24 au samedi 31 décembre, un calendrier mal adapté aux fêtes de Noël et du Nouvel an, les agences ont commercialisé les hébergements en courts séjours, très plébiscités par la clientèle.



Parcs de loisirs : activité toujours très dynamique



Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs atteint 119,4 M€ au 1er trimestre 2022/23 affichant une progression de 20,1% par rapport à la même période de l'an dernier. Cette bonne performance s'inscrit dans la continuité de la forte croissance enregistrée au cours des derniers trimestres.



La fréquentation, qui avait dépassé la barre symbolique des 2 millions de visites lors du 1er trimestre 2021/22, progresse à nouveau de façon très sensible (+19,1%) pour s'établir à plus de 2,4 millions de visites au cours du 1er trimestre 2022/23. Elle est portée par les efforts d'attractivité déployés par le Groupe dans chacun de ses sites et reflète le succès toujours grandissant de l'événementialisation des périodes d'Halloween et de Noël que la Compagnie des Alpes continue d'étendre progressivement à un plus grand nombre de sites et sur des durées plus longues.



Après avoir fortement progressé au cours des derniers exercices, notamment l'an dernier, le revenu par visiteur connaît une hausse de près de 1% par rapport au 1er trimestre 2021/22. Cette légère hausse reflète cependant des disparités entre les sites. Hors Belgique, le revenu par visiteur a progressé de plus de 4%. En revanche, les parcs belges ont connu une forte baisse des dépenses in-park par visiteur qui s'explique par des niveaux de fréquentation records pendant Halloween rendant l'accès aux boutiques et restaurants plus difficile.



En décomposant l'évolution de l'activité par période :

Le chiffre d'affaires d'Halloween (qui représente 65% de l'activité du trimestre) a progressé de 17% par rapport à l'an dernier, illustrant les fruits du travail réalisé par les parcs pour continuer à la fois de renouveler et élargir leur offre ;

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période commerciale de Noël, soit jusqu'au 2 janvier, a enregistré une croissance de 20% par rapport à l'an dernier, clientèles grand public et entreprises confondues. Cette performance s'explique à la fois par le succès renouvelé de l'ouverture du Parc Astérix au grand public et par l'ouverture pour la première fois des parcs Walibi Rhône-Alpes et Walibi Holland. Dès Noël prochain, l'ouverture à Noël sera étendue à un site supplémentaire (Walibi Belgium).

Renforcement des financements, avec des engagements RSE à partir de 2023

Après avoir contracté une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d'un montant de 300 M€ en juin 2022 (en remplacement d'une ligne existante de 250 M€ qui arrivait à échéance en mai 2023), puis un nouveau financement de type « crédit à terme » de 200 M€ le 16 décembre dernier, le Groupe a signé le 28 décembre la mise en place d'un « prêt participatif relance » pour un montant de 42,7 M€.

Il est à noter que la ligne RCF et le crédit à terme sont tous les deux soumis aux mêmes indicateurs de performance durable, à savoir une réduction des émissions de CO 2 et la sécurité au travail.

Perspectives pour la suite de l'exercice

Ces perspectives sont données sous réserves d'aléas conjoncturels majeurs.

Domaines skiables et Activités Outdoor

A date, la dynamique de réservation des hébergements pour la suite de la saison dans les domaines du Groupe est tout à fait satisfaisante. Les chutes de neiges des derniers jours conjuguées au retour du froid permettent au Groupe d'envisager avec confiance la suite de la saison et notamment les prochaines vacances scolaires de février.

Distribution & Hospitality

Le Groupe est également confiant dans les perspectives de ses activités de tour-opérateur, de location immobilière et d'exploitation des hôtels et résidences club MMV, les synergies commerciales entre les différentes composantes de cette division commençant à se mettre en place.

Le Groupe annonce par ailleurs ce jour la création d'une marque commerciale unique baptisée Maison Haute sous laquelle vont désormais opérer ses 12 agences immobilières. Maison Haute est le premier réseau d'agences des Alpes, avec 12 900 lits sous gestion.

Parcs de loisirs

Les bonnes performances enregistrées au 1er trimestre rendent le Groupe confiant pour le reste de la saison (essentiellement à partir de la réouverture de la plupart des sites fin mars / début avril / Futuroscope dès février). Les investissements en cours permettront de continuer à renforcer l'attractivité des parcs en proposant de nouvelles attractions, de nouveaux équipements ou de nouveaux aménagements. Le Groupe compte tout particulièrement sur la nouvelle zone Toutatis au Parc Astérix, sur une nouvelle attraction familiale à Walibi Belgium, sur la création d'une zone enfants à Walibi Holland ou encore, au Futuroscope, sur l'inauguration en juillet d'un hôtel de 120 lodges et sur l'effet du prix de la meilleure attraction au monde décerné à Chasseurs de Tornades, la nouvelle attraction technologique à sensations.

