Compagnie des Alpes : Assemblée Générale Mixte du 16 septembre 2021

A l'occasion de l'Assemblée Générale Mixte de ce jour, le Groupe fera un point sur ses activités :

- Forte reprise de l'activité estivale des parcs de loisirs

- Lancement de Travelski Express

- Acquisition d'Evolution 2, réseau d'écoles et d'activités outdoor

- Fermeture de Grévin Montréal

Paris, le 16 septembre 2021 - La Compagnie des Alpes tient ce jour, à 15h00, une Assemblée Générale Mixte. Compte tenu du contexte sanitaire, celle-ci se tiendra à huis clos et sera diffusée en direct sur le site internet de la société. Sa retransmission restera accessible à l'adresse suivante : https://www.compagniedesalpes.com/assemblees-generales

A cette occasion, sept résolutions sont soumises au vote des actionnaires, dont la majorité porte sur l'apport par la Caisse des Dépôts d'environ 24% du capital de la Société du Parc Futuroscope.

Dominique Marcel, Président du Conseil d'Administration, Dominique Thillaud, Directeur Général, et Loïc Bonhoure, Directeur Général Délégué, commenteront également la forte reprise de l'activité sur les mois de juillet et d'août, le lancement de l'offre « Travelski Express », l'acquisition d'Evolution 2 (réseau d'écoles et d'activités outdoor), ainsi que la fermeture de Grévin Montréal.

Reprise plus vigoureuse qu'escompté de l'activité en juillet et août

La Compagnie des Alpes a indiqué lors de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 22 juillet dernier que l'activité des Parcs de loisirs avait progressé semaine après semaine entre leur réouverture échelonnée entre mai et juin et la fin du trimestre et qu'elle s'était révélée plus dynamique que l'an dernier.

Le Groupe a également précisé que le niveau d'activité avait continué de s'accélérer au cours des premières

semaines de juillet, se rapprochant de celui de la même période de l'exercice 2018/2019.

Le Groupe avait en revanche expliqué qu'il n'était pas en mesure d'anticiper l'impact sur la fréquentation de ses sites français de la mise en place du passe sanitaire à compter du 21 juillet. Il avait également indiqué que ses sites de Walibi Belgium et Aqualibi, touchés par de très fortes inondations, avaient été contraints de fermer leurs portes le 15 juillet et que, compte tenu de l'importance du sinistre, il ne lui était pas possible d'envisager une date de réouverture.

En France, même si la mise en place du passe sanitaire a, dans un premier temps, affecté la reprise de la fréquentation, elle a globalement eu un impact limité sur celle-ci. En Belgique, les sites Walibi Belgium et Aqualibi sont restés fermés comme anticipé. Dans une saison normale, ces deux sites représentaient environ 12% du chiffre d'affaires des Parcs de loisirs du 4ème trimestre. Ainsi, corrigée de l'impact de la fermeture des deux sites Belges, le chiffre d'affaires aurait été légèrement supérieur à celui des mois de juillet et août 2019, et ce, grâce à la bonne tenue de la dépense par visiteur, malgré le passe sanitaire et des conditions météorologiques peu favorables.

Le site de Walibi Belgium réouvrira ses portes début octobre pour la saison d'Halloween et l'Aqualibi, pourra, en principe, de nouveau accueillir des visiteurs début 2022.

Concernant les Domaines skiables, le Groupe a bénéficié d'une bonne fréquentation pendant la période estivale et, s'agissant des remontées mécaniques, confirme anticiper un chiffre d'affaires d'environ 4 M€ au 4ème trimestre.

Lancement de « Travelski Express »

En cohérence avec les orientations stratégiques annoncées le 1er juin et notamment sa volonté de stimuler la relance et de mettre en œuvre des objectifs environnementaux ambitieux (Zéro net carbone en 2030), le Groupe a annoncé le 10 septembre dernier la conclusion d'un accord avec la société Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct entre Londres-Saint Pancras et Moûtiers - Bourg-Saint-Maurice. Cette offre commercialisée sous le nom de « Travelski Express » sera proposée par Travelski, filiale à 100% de la Compagnie des Alpes dans le cadre de packages dynamiques agrégeant notamment le transport, le transfert, l'hébergement et les forfaits de ski.

Acquisition d'Evolution 2, réseau d'écoles et d'activités outdoor

La Compagnie des Alpes annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de la marque Evolution 2 et d'une participation majoritaire de 60% du capital de 10 sociétés sous licence Evolution 2 implantées dans les Alpes françaises, dont 5 sont présentes dans les stations du Groupe.

Le périmètre des 10 sociétés acquises par la Compagnie des Alpes représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros. Evolution 2 est consolidée par intégration globale à compter de début août 2021. Les 40% de capital restant des sociétés font l'objet d'options de vente et d'achat exerçables dans 5 ans.

L'acquisition d'Evolution 2 s'inscrit dans la droite ligne des priorités stratégiques présentées par le Groupe en juin dernier et notamment sa volonté d'aller plus loin dans la diversification et le développement des activités Eté en montagne.

Fermeture de Grévin Montréal

La Compagnie des Alpes annonce également ce jour sa décision de mettre fin au bail de l'espace dans lequel est installé le site de Grévin Montréal et d'arrêter cette activité qui a notamment souffert d'une baisse de fréquentation pendant la crise sanitaire, fragilisant encore la perspective d'atteinte de son équilibre économique. Grévin Montréal représente un chiffre d'affaires en année pleine de 1 million d'euros (base : exercice 2018/2019). Le Groupe précise que l'actif de Grévin Montréal était totalement déprécié dans ses comptes.

