Groupe Urban : le leader en France disposant d'une offre qualitative

En France, les 33 centres de football à 5 du groupe Urban sont implantés en Ile-de-France (10 centres) et à proximité de grandes agglomérations en province3. Le groupe Urban a également remporté en octobre dernier un appel d'offres concernant la gestion en délégation de service public (DSP) du complexe sportif emblématique de l'Ile de Puteaux à proximité de Paris (11 hectares dédiés au sport avec 10 terrains de football à 5, 3 terrains de football à 11, 16 courts de tennis et 14 courts de padel).

Avec une offre qualitative de centres modernes et bien équipés, comprenant notamment des clubhouses et des boutiques spécialisées, le groupe Urban est la marque leader disposant des meilleurs scores de satisfaction. L'offre d'Urban s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, qui propose toute une série de services et d'événements allant d'écoles de foot pour les jeunes à l'organisation de championnats (particuliers ou corporate). Le groupe Urban s'appuie sur des partenariats avec des marques fortes : PSG Academy, Nike, Betsson, Powerade, Heineken, etc.

Le groupe Urban a, par ailleurs, développé une stratégie digitale permettant une utilisation optimisée de ses centres et offrant une expérience utilisateur de premier rang. La plateforme personnalisée MyUrban propose une gamme large de services allant de la réservation en ligne à la relance des joueurs, la mise en relation avec des joueurs pour compléter le cas échéant le nombre de participants et enfin la possibilité de revoir les matchs et partager les buts filmés en vidéo. La communauté Urban connaît des scores d'engagement particulièrement élevés avec 25 000 utilisateurs de son application, 3 350 visiteurs par jour de la plateforme MyUrban, 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 250 000 contacts pour les campagnes de e-mailing et 110 000 sessions par mois pour le site internet.

Un modèle économique attractif peu capitalistique et des free cash-flows opérationnels largement positifs

Le groupe Urban accueille 3,75 millions de joueurs par an. Il est le numéro 1 du marché français avec une part de marché de 25%. La mutualisation du coût de la location de terrains de relativement faible dimension entre plusieurs joueurs permet d'attirer un grand nombre de pratiquants tout en sécurisant des revenus significatifs au mètre carré pour Urban.

Avec des sources de revenus diversifiées allant de la location de terrains à des formules d'abonnement, des revenus liés à l'organisation de championnats, des clubs house proposant nourriture et boissons, des boutiques spécialisées, l'organisation d'événements corporate ou privés, mais aussi des écoles de foot, des partenariats et du sponsoring, le groupe Urban prévoit de réaliser un chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 /24 (clôturant à la date du 30 juin) d'environ 48 M€ et un EBITDA post IFRS 16 estimé, et non audité, à environ 21,5 M€.

L'activité nécessite un montant d'investissements industriels relativement faible (moins de 9% du CA annuel) permettant au groupe Urban de dégager d'importants free cash-flows opérationnels. Cette opération n'aura pas d'impact sur la politique de dividende envisagée par la Compagnie des Alpes.

Le groupe Urban est locataire, ou délégataire, de l'ensemble de ses centres. Il emploie 250 équivalents temps-plein et son siège social est situé à Cournon d'Auvergne, non loin de Clermont-Ferranden région Auvergne-Rhône-Alpes.