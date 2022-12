Compagnie des Alpes : CDA - Engagement avec POMA

diviser quasiment par deux le nombre de pylônes (quatorze contre vingt-six actuellement).

Ces remplacements d'appareils structurants se font au bénéfice de nouvelles infrastructures combinant innovation technologique, confort des visiteurs, sécurité des collaborateurs et optimisation énergétique.

Des retombées économiques pour l'ensemble des entreprises du secteur

Cette posture de locomotive de l'industrie des sports d'hiver dans les Alpes, matérialisée par des investissements importants, ouvre également des opportunités économiques à un ensemble d'entreprises locales, majoritairement PME voire TPE. C'est, par exemple, le cas de la société SOGEC à la Motte-Servolex (Savoie) qui emploie une quinzaine de salariés œuvrant dans le domaine de l'installation électrique ou encore l'entreprise familiale Chalets Deffayet, implantée à Sixt Fer à Cheval (Haute Savoie) depuis six générations, spécialisée dans la construction en bois.

L'engagement de la CDA repose sur l'expertise et le savoir-faire des acteurs alpins. C'est le cas, sur Chambéry, de la société Ingelo. Spécialisée dans l'ingénierie de projet, la fabrication et la construction, cette filiale de la Compagnie des Alpes réalise plus de 80% de ses achats en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ingelo incarne pleinement la stratégie RSE du Groupe français et œuvre au quotidien à minimiser son impact sur l'environnement. Cela se matérialise, par exemple, par une démarche novatrice de reconditionnement des remontées mécaniques mais également des dameuses ou encore des systèmes de neige de culture.

Aménagement des gares d'arrivée et de départ, démontage de pylônes, évolution des infrastructures actuelles… c'est bien l'ensemble des acteurs de la montagne qui bénéficieront de cette commande historique de la Compagnie des Alpes.

Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes : « S'engager jour après jour, sans relâche, pour notre Territoire comme pour nos délégants, nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs constitue un des axes majeurs de notre Raison d'Etre. Par cet engagement historique, la Compagnie des Alpes contribue à pérenniser et développer POMA, un industriel leader mondial, « Made in Rhône Alpes », avec lequel nous partageons chacune de nos Valeurs. »

David Ponson, Directeur de la division Montagne & Activités outdoor de la Compagnie des Alpes : « Cette décision stratégique est une nouvelle concrétisation de notre engagement historique sur les territoires. Dans cette période complexe pour tous nous avons fait le choix de maintenir notre niveau d'investissement. L'engagement à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'ensemble de la période est un signe fort de la CDA au bénéfice de nos écosystèmes locaux mais également en soutien aux acteurs du marché des sports d'hiver ! »

Fabien Felli, Président de POMA : « Nous sommes très fiers d'accompagner la Compagnie des Alpes dans le développement de leurs domaines skiables. En effet, POMA présent aux quatre coins du monde, investit pour maintenir en France un savoir-faire unique, avec des compétences clés et un outil de production intégré. Nous sommes heureux que notre stratégie industrielle participe à l'économie de notre écosystème, en étant rigoureusement à la hauteur des exigences du Groupe CDA. A l'heure de l'action collective pour une transition écologique rapide et pérenne, le choix de la proximité, de la durabilité et du service est au cœur de tous les enjeux. La CDA, acteur phare du marché, dont la démarche environnementale est fortement engagée, choisit la technologie et le service POMA : c'est un signal fort pour toutes nos équipes et pour l'ensemble de la profession.»