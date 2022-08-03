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COMPAGNIE DES ALPES

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Compagnie des Alpes : Document AMF CP. 2022DD855897

03/08/2022 | 18:19
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2022DD855897

02 août 2022

FR0000053324 - DD152682

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement public, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COMPAGNIE DES ALPES

LEI : 96950029IN3GW457GG90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053324

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.2007 Euro

VOLUME : 16 149.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.2007 Euro

VOLUME : 16 149.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

Ces opérations ont été effectuées dans le cadre d'un mandat de gestion programmé discrétionnaire.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Compagnie des Alpes SA published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 928 M 946 M -
Résultat net 2022 99,1 M 101 M -
Dette nette 2022 562 M 574 M -
PER 2022 8,95x
Rendement 2022 3,45%
Capitalisation 872 M 889 M -
VE / CA 2022 1,55x
VE / CA 2023 1,50x
Nbr Employés 5 168
Flottant 79,1%
Graphique COMPAGNIE DES ALPES
Durée : Période :
Compagnie des Alpes : Graphique analyse technique Compagnie des Alpes | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE DES ALPES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 17,32 €
Objectif de cours Moyen 20,73 €
Ecart / Objectif Moyen 19,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dominique Thillaud Chief Executive Officer
Alexia Cadiou Group Chief Financial Officer
Dominique Marcel Chairman
Emmanuel Viennot Director-Information System & Digital
Marie Artaud-Dewitt Group Director-Legal Affairs & Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE DES ALPES25.51%889
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO.,LTD.-23.01%6 452
TUI AG-41.43%2 880
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP.-15.31%2 038
MANCHESTER UNITED PLC-21.49%1 822
FUJI KYUKO CO., LTD.1.47%1 667