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    CDA   FR0000053324

COMPAGNIE DES ALPES

(CDA)
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Compagnie des Alpes : Document AMF CP. 2022DD864369

04/10/2022 | 18:22
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2022DD864369

03 octobre 2022

FR0000053324 - DD153531

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Anne Yannic, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COMPAGNIE DES ALPES

LEI : 96950029IN3GW457GG90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053324

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.5000 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.5000 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Compagnie des Alpes SA published this content on 04 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 October 2022 16:21:13 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 99,1 M 97,5 M -
Dette nette 2022 562 M 553 M -
PER 2022 6,34x
Rendement 2022 4,87%
Capitalisation 618 M 608 M -
VE / CA 2022 1,27x
VE / CA 2023 1,24x
Nbr Employés 5 168
Flottant 79,1%
Graphique COMPAGNIE DES ALPES
Durée : Période :
Compagnie des Alpes : Graphique analyse technique Compagnie des Alpes | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE DES ALPES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 12,28 €
Objectif de cours Moyen 20,73 €
Ecart / Objectif Moyen 68,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dominique Thillaud Chief Executive Officer
Alexia Cadiou Group Chief Financial Officer
Dominique Marcel Chairman
Emmanuel Viennot Director-Information System & Digital
Marie Artaud-Dewitt Group Director-Legal Affairs & Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE DES ALPES-11.01%608
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO.,LTD.-31.68%5 435
MANCHESTER UNITED PLC-5.90%2 185
TUI AG-55.05%2 132
BOWLERO CORP.40.35%2 102
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP.-34.75%1 572