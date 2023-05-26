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    CDA   FR0000053324

COMPAGNIE DES ALPES

(CDA)
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14.78 EUR   -0.94%
19:21Compagnie Des Alpes : Document AMF CP. 2023DD911915
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25/05Compagnie Des Alpes : Rapport financier semestriel
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25/05Compagnie Des Alpes : CDA - Mise à disposition du RFS au 31 mars 2023
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Compagnie des Alpes : Document AMF CP. 2023DD911915

26/05/2023 | 19:21
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2023DD911915

25 mai 2023

FR0000053324 - DD166810

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Stéphanie FOUGOU, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COMPAGNIE DES ALPES

LEI : 96950029IN3GW457GG90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.1600 Euro

VOLUME : 600.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.1600 Euro

VOLUME : 600.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Compagnie des Alpes SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:19:56 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 1 123 M 1 202 M -
Résultat net 2023 89,9 M 96,2 M -
Dette nette 2023 721 M 772 M -
PER 2023 8,35x
Rendement 2023 5,55%
Capitalisation 751 M 805 M -
VE / CA 2023 1,31x
VE / CA 2024 1,24x
Nbr Employés 6 469
Flottant 78,9%
Graphique COMPAGNIE DES ALPES
Durée : Période :
Compagnie des Alpes : Graphique analyse technique Compagnie des Alpes | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE DES ALPES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 14,92 €
Objectif de cours Moyen 20,57 €
Ecart / Objectif Moyen 37,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dominique Thillaud Chief Executive Officer
Alexia Cadiou Group Chief Financial Officer
Gisele Rossat Mignot Chairman
Emmanuel Viennot Director-Information System
Antoine Gosset-Grainville Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE DES ALPES3.76%805
TUI AG-86.65%3 299
MANCHESTER UNITED PLC-17.49%3 139
BOWLERO CORP.-10.01%2 105
FUJI KYUKO CO., LTD.5.44%1 914
KELSIAN GROUP LIMITED14.43%1 254
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