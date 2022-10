Compagnie des Alpes : Evolution de la gouvernance et désignation d'une nouvelle Présidente du Conseil d'Administration

décidé de coopter Monsieur Paul François Fournier , Directeur de l'innovation et membre du Comité exécutif de Bpifrance, en remplacement de Madame Clothilde Lauzeral , démissionnaire à compter de cette même date ; cette cooptation sera soumise à ratification à la prochaine assemblée générale de la société ;

Prochains rendez-vous 2021/2022

Monsieura fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre et Président du Conseil d'administration avec effet au 1er novembre 2022. Cette décision s'inscrit dans le cadre de son départ à la retraite et dans un contexte où la société sort de la gestion de la crise liée à la Covid-19.Le Conseil d'administration tient à remercier vivement Monsieur Dominique Marcel pour son engagement au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, qu'il a cumulées avec celles de Directeur général entre 2009 et 2021 et pour le rôle qu'il a joué dans la transformation, le développement et l'amélioration de la performance économique du Groupe. Il le remercie également pour le grand professionnalisme dont il a toujours fait preuve dans la direction des travaux et l'animation du Conseil d'administration et la qualité du dialogue actionnarial qu'il a mené.Le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes a coopté, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, Madameen qualité d'administratrice de la société, avec effet au 1er novembre 2022, et pour la durée restante du mandat à courir de Monsieur Dominique Marcel. Le Conseil a par ailleurs décidé de la nommer Présidente du Conseil d'administration à compter de la même date. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.Madame Gisèle Rossat-Mignod est actuellement Directrice du réseau de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts. Auparavant, elle a notamment exercé des fonctions dirigeantes au sein du groupe Aéroports de Paris et a également été sous-préfète au sein des préfectures de l'Isère, de la région Ile-de-France et de la région Nord-Pas-de-Calais.A la suite de cette nomination, le Conseil envisage, postérieurement à la prochaine assemblée générale de remplacer le poste de vice-président par un poste d'administrateur référent, choisi parmi les administrateurs indépendants, dans le respect des pratiques de bonne gouvernance.Dans sa séance du 13 octobre 2022, le Conseil a par ailleurs :• Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/2022 : Jeudi 20 octobre 2022, après bourse• Résultats annuels 2021/2022 : Mardi 6 décembre 2022, avant bourse