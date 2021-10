Compagnie des Alpes : Halloween 2021 by Compagnie des Alpes

200 jours de frissons dans les parcs français et européens du Groupe

Les parcs* de la Compagnie des Alpes passent en mode frissons du 02 octobre au 07 novembreavec près d'une vingtaine de scare zones, pas moins de 10 maisons hantées, une offre de restauration revisitée, 8 spectacles inédits et de nombreuses animations.

​* A l'exception d'Aqualibi actuellement fermé à la suite des inondations de l'été 2021

À chaque parc son expérience

Monstres, squelettes, rien ne sera épargné aux téméraires dans Catacombes, la dernière maison hantée dePeur sur le Parc. En journée, en journée rallongée ou en nocturne, les visiteurs pourront se plonger dans des scénographies uniques et découvrir les nombreuses animations, avant de s'attabler au Cirque changé en buffet de l'horreur.

Famille monstre en 3D, diner d'Halloween à la Table d'Arthur, déambulation d'étranges créatures… Futuroween revient pour un moment "méchamment drôle" et un "grand frisson en famille". Le soir, les visiteurs pourront redécouvrir le personnage de Grocauchemar dans le nouveau spectacle nocturne La Clé des Songes.

Prêts pour WAAAlloween ?Le Dr Mystic, nouveau et terrifiant personnage vedette de la saison, prend le contrôle de Walibi Rhône-Alpes. Autour du maître de cérémonie, les monstres s'activeront dans les 3 maisons hantées thématisées et dans les allées du parc. Des billets WAAAlloween datés sont proposés en exclusivité sur le site.

Un musée "plus vivant que jamais" envahi par des personnages funèbres qui se rient de la mort : c'est le thème choisi par Grévin Paris pour les vacances de la Toussaint. Toutes les journées seront également rallongées, et des offres promotionnelles proposées pour l'occasion.

Le petit monde de France Miniature se transforme pour Halloween avec des monuments envahis de chauve-souris, araignées, squelettes… Jeu de piste, potions magiques et drôles de créatures sont également au programme.



Après plusieurs mois de fermeture suite aux inondations ayant touché le pays cet été, Walibi Belgium rouvre pour Le plus grand événement Halloween de Belgique avec trois nouvelles grandes zones immersives dont le terrifiant Rebellion Land, la nouvelle maison hantée Lost Forest, et Bar'Hell, un nouveau bar thématisé. Les billets sont en prévente sur le site.

Sorcières et comparses sont les bienvenus à Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark pour l'événement Un bonbon ou un sort. Le parc aquatique sera également thématisé, et les visiteurs pourront rencontrer une véritable sirène.

Les célèbres Halloween Fright Nights et Spooky Days reviennent pour une nouvelle édition où l'Obscurité prend le dessus et où le célèbre Eddie le Clown s'enfuit… mais est-il vraiment parti ? En journée ou en nocturne, Walibi Holland va encore plus loin avec notamment 3 nouvelles expériences. Halloween Fright Nights a été plusieurs fois reconnu comme le meilleur événement d'Halloween en Europe, et Below élue meilleure attraction Halloween d'Europe.

Des magiciens d'autres mondes affluent dans la sombre forêt de Familypark : défilé, magie, acrobaties, citrouilles, dragons et maisons hantées sont au programme, pour le plaisir des petits et des plus grands. Prêts à déguster un burger d'araignée ?

Dracula, Monstre de Frankenstein et momies en tout genre : cette année, à Chaplin's World, les monstres d'Hollywood font leur cinéma. Le musée organise également un jeu concours avec le hashtag #SelfieCWO.

A noter : des mesures sanitaires spécifiques à cette saison très animée et interactive ont été mises en place, dans le respect des normes en vigueur dans les pays et régions d'implantation des parcs, afin d'assurer la sécurité des visiteurs sans rogner sur l'immersivité et l'expérience.

Les parcs de la Compagnie des Alpes… alchimistes d'Halloween

La recette de la frayeur by Compagnie des Alpes, c'est beaucoup de créativité, une dose de savoir-faire pour scénariser chaque parc, et un grand nombre de bonnes idées et de technologies échangées entre les différents sites. Sans cesse enrichie pour proposer des expériences uniques, la saison d'Halloween est devenue un événement majeur dans les parcs du Groupe,régulièrement récompensé et reconnu tant par les professionnels du secteur que par les plus de 800.000 visiteurs au rendez-vous ces dernières années.

Cette année, les premiers indicateurs (préventes, réservations) indiquent de nouveau la forte appétence de nos publics pour cet événement, dans un environnement opérationnel cependant encore contraint.

Pour François FASSIER, Directeur Division Parcs de Loisirs :« En quelques années seulement, Halloween est devenu un rendez-vous incontournable en France et en Europe. Le secteur des parcs de loisirs a su habilement répondre à l'attente des visiteurs, et la Compagnie des Alpes tout particulièrement, en le déclinant dans l'ensemble de ses sites, en élargissant le nombre de jours d'ouverture ainsi que les amplitudes horaires et le nombre de nocturnes. Le développement de l'activité sur cette période permet notamment de faire d'Halloween une période d'activité essentielle pour nos clients, nos collaborateurs - dont l'engagement habituel trouve un écho encore plus fort dans le contexte actuel - et l'ensemble de nos partenaires »

Calendrier Halloween 2021

Cette année, la saison Halloween de la Compagnie des Alpes, c'est près de 200 jours dont une cinquantaine de journées rallongées et 5 nocturnes.