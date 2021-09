Compagnie des Alpes : LANCEMENT DE TRAVELSKI EXPRESS

La Compagnie des Alpes relance la ligne ferroviaire

Londres - Moûtiers - Bourg-Saint-Maurice

Chambéry, le 10 septembre 2021

: Lors de la présentation de ses orientations stratégiques le 1er juin dernier, le groupe Compagnie des Alpes (« la Compagnie ») a notamment insisté sur sa volonté :

- de stimuler la reprise de ses activités dès la Saison ski 2021/2022 pour renouer avec sa trajectoire de croissance via (i) la relance de sa dynamique d'investissement et (ii) le lancement de nouvelles initiatives, en particulier lorsqu'elles favorisent la Très Grande Satisfaction de ses clients,



- de renforcer ses engagements en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale. A cet égard, le Groupe s'est notamment fixé les objectifs suivants en matière d'environnement : atteinte du Zero Net Carbone (scopes 1 et 2), impact positif sur la biodiversité et zéro déchet non valorisé d'ici à 2030,



- d'amplifier son impact positif sur la vitalité des territoires où elle est implantée et dans ce cadre de financer des initiatives, qui dépassent le cas échéant son périmètre actuel, à fort bénéfice pour les territoires.

En cohérence avec ces orientations, la Compagnie annonce la conclusion d'un accord avec la société Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint Pancras vers la Vallée de la Tarentaise, dont la Compagnie assumera le financement, pour la saison de ski 2021-2022.

Commercialisée sous le nom de 'Travelski Express', cette offre de transport 'porte à porte' sera proposée par Travelski, filiale à 100% de la Compagnie des Alpes, qui la distribuera sous forme de package dynamique, agrégeant notamment le transport, le transfert, l'hébergement et les forfaits de ski. Travelski est le distributeur exclusif de ce service dans le cadre de packages destinés au marché britannique et au bénéfice des sites exploités par la Compagnie. La commercialisation au Royaume-Uni débutera courant septembre 2021.

Lecirculera les week-ends de la saison de ski 2021-2022, il partira les vendredis soir de Londres- Saint Pancras et desservira, sans arrêt, les gares de Moûtiers et Bourg Saint Maurice. Les retours seront proposés les samedis de Bourg Saint Maurice et Moûtiers, sans arrêt, vers Londres-Saint Pancras. L'expérience 'Ski en France' débutera dès le cœur de Londres !

Avec la mise en place de cette nouvelle offre, la Compagnie des Alpes poursuit le renforcement de sa distribution à l'international au travers de sa marque Travelski et organise un parcours sans couture pour les clients qui choisissent de séjourner dans les Alpes françaises.

Elle agit ainsi en cohérence avec son rôle de partenaire historique et de long terme des sites qu'elle opère pour le compte de ses concédants et, d'une manière plus large, au service de l'intégralité de l'écosystème territorial.

Pour Yariv Abehsera, Directeur BU Montagne / Distribution et Hospitality : « Travelski Express, c'est d'abord l'initiative unique du Groupe consistant à ouvrir une ligne directe de train à grande vitesse depuis la Grande Bretagne à destination des stations de montagne de la Compagnie des Alpes et au service des Alpes françaises. Travelski Express symbolise également tout l'intérêt que nous portons à nos clients étrangers. Distribué en exclusivité sur le site Travelski, cette offre unique renforce sa dynamique à l'international contribuant à la conquête de nouveaux clients pour la destination France ».

Pour David Ponson, Directeur BU Montagne / Domaines skiables et activités Outdoor : « Face à une crise sanitaire sans précédent ayant conduit à une fermeture complète de ses activités durant toute la dernière saison d'hiver, la Compagnie des Alpes s'implique fortement avec ses partenaires pour favoriser une relance rapide et vigoureuse de l'économie de montagne. Elle le fait dès à présent par des actes concrets qui passent par la continuité de ses engagements d'investissements et par des projets innovants et décarbonés. Investir dans la montagne et au-delà, s'investir pour la montagne, sont les maitres-mots d'une relation de confiance durable avec nos délégants-partenaires. »

www.compagniedesalpes.com

A PROPOS DE TRAVELSKI

Travelski est un Tour Opérateur européen leader des vacances à la montagne : il s'est imposé au cours des 15 dernières années comme un véritable précurseur sur le marché des vacances au ski grâce à ses forfaits sur mesure, permettant aux utilisateurs d'effectuer une réservation en ligne en quelques clics avec des prix et des services entièrement personnalisés. La marque a fait voyager plus de 100 000 clients au cours de la dernière saison d'hiver (18/19).

Basée en France (Chambéry et Clichy) avec des bureaux à Amsterdam, Anvers et Tel Aviv, Travelski est une marque du groupe Travelfactory fondé en 2000 et racheté en 2018 par La Compagnie des Alpes, leader européen du secteur des loisirs qui exploite les plus grandes stations de ski des Alpes françaises.

DOMAINES DE MONTAGNE COMPAGNIE DES ALPES