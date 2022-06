Compagnie des Alpes : La Compagnie des Alpes refinance son Crédit Syndiqué RCF pour 300 millions d'euros

Le Groupe annonce avoir conclu ce jour un nouveau contrat de crédit renouvelable syndiqué d'un montant maximum de 300.000.000 euros. Cette ligne RCF (Revolving Credit Facility) vient en remplacement de la ligne existante conclue le 7 mai 2014 et modifiée par avenants en 2017 et 2019 d'un montant de 250.000.000 euros et qui arrivait à échéance le 6 mai 2023.



Ce nouveau contrat de crédit, conclu auprès de BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe CM-CIC, Société Générale et La Banque Postale, a une maturité de 5 ans, plus deux options d'extension d'un an chacune à la main des prêteurs (format 5+1+1).



Dans la lignée des engagements pris par le Groupe en terme de responsabilité sociale et environnementale, notamment l'objectif d'atteinte du 0 net carbone à horizon 2030, deux indicateurs de performance RSE sont intégrés dans cette ligne RCF : les émissions de CO2 et la sécurité au travail. Le contrat intègre d'ores et déjà le cadre RSE relatif à ces 2 indicateurs, négocié avec le pool bancaire (définitions et méthodologies de calcul, périmètres, rationnel du choix des indicateurs, performances historiques, moyens mis en œuvre, engagements de publication…). Les trajectoires annuelles de réduction de ces 2 indicateurs seront définies en janvier 2023.



« Ce refinancement anticipé de notre Crédit Syndiqué, qui a été largement souscrit par nos partenaires bancaires, démontre la qualité de crédit de la Compagnie des Alpes, et l'augmentation du montant de 250m€ à 300m€ permet de conforter notre liquidité confirmée, dans le cadre du fort rebond des activités de la CDA post-Covid et des ambitions de développement » se félicite Alexia Cadiou, Directrice Financière du Groupe.



Le contrat de crédit renouvelable étant une convention règlementée, il a été approuvé par le Conseil d'administration de Compagnie des Alpes SA, les administrateurs concernés ne prenant pas part au vote.



Pour cette opération, la Compagnie des Alpes a été conseillée par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et le cabinet Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique. Crédit Agricole Corporate And Investment Bank est intervenu en qualités de Coordinateur, d'Agent de la Documentation et de Coordinateur RSE, BNP PARIBAS est Agent du crédit et Allen & Overy est conseil des banques

