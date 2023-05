Compagnie des Alpes : La valeur du jour à Paris - Compagnie des Alpes dans le vert après des résultats "solides" au 1er semestre

Au sein d’un marché parisien en net repli, Compagnie des Alpes (+1,08% à 14,82 euros) se distingue grâce des résultats encourageants au premier semestre, clos fin mars. Le résultat net part du groupe, à 107,6 millions d’euros, a baissé de 4,5%. L’excédent brut opérationnel (EBO) en données comparables a, lui, augmenté de 1,3% à 232,7 millions d'euros. Pour le groupe " cette performance est d'autant plus notable qu'à périmètre comparable, la hausse des coûts liés à l'énergie s'élève à 23 millions d'euros ".



Les seules charges d'électricité, essentiellement dans les Domaines skiables, représentent un montant 21 millions d'euros. Le taux de marge d'EBO est ressorti à 34,1%, hors éléments non récurrents, en repli de 3,1 points correspondant essentiellement à l'impact de la hausse des coûts de l'énergie.



Le chiffre d'affaires a bondi de 25,4% à 678,5 millions d'euros. Il a progressé de 14,4% à périmètre comparable.



" Bénéficiant notamment de l'altitude élevée de nos domaines, la croissance du nombre de nos journées-skieur s'est révélée supérieure à la moyenne nationale, tandis qu'une grande majorité de nos parcs ont établi de nouveaux records de fréquentation ", déclare Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes. "



Le groupe a jugé ces résultats "solides" et "réitère l'ensemble de ses objectifs financiers pour la totalité de l'exercice".



Compagnie des Alpes a ainsi confirmé un niveau d'investissements industriels nets de près de 250 millions d'euros pour l'exercice 2022/23 et réaffirme sa volonté d'atteindre un free cash-flow opérationnel positif, pour cet exercice.



La société a réaffirmé les objectifs évoqués dans son communiqué du 25 avril, à savoir " un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable " pour l'ensemble de l'exercice 2022/23, avec un EBO, " hors intégration de MMV", groupe hôtelier racheté en 2022, et "éléments non récurrents ", proche de celui de 2021/22.