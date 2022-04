Compagnie des Alpes : Nouvelle saison pour les parcs de la Compagnie des Alpes

Avec plusieurs millions de visiteurs* accueillis chaque année, 220 attractions réparties sur 12 parcs à forte notoriété, 80 restaurants et cafés, 74 boutiques, 5 hôtels thématisés et près de 5 000 collaborateurs en pleine saison, la Compagnie des Alpes est aujourd'hui un acteur majeur et le seul groupe tricolore de sa dimension dans le secteur mondial des parcs de loisirs. En 20 ans, grâce au savoir-faire, à la créativité et l'agilité uniques de ses équipes, le Groupe a contribué à révolutionner l'expérience dans les parcs de loisirs, avec l'ambition de faire de chacun de ses sites une référence sur son territoire.

* 9,5 millions en 2018-2019, année de référence avant la crise sanitaire

Toujours plus de nouveautés

Alors que les 12 parcs de loisirs de la CDA ont désormais rouvert leurs portes, la saison qui commence s'annonce une nouvelle fois riche en nouveautés au Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France Miniature, Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde Park et Bellewaerde Aquapark, Walibi Holland, Familypark et Chaplin's World.

Parmi celles à (re) découvrir cette saison

: Tonnerre 2 Zeus etle Défilé Gaulois au Parc Astérix, Chasseurs de Tornades et l'hôtel Station Cosmos au Futuroscope, l'événement CarnaWAAAl et la nouvelle zone Exotic Island à Walibi Rhône-Alpes, l'univers Koh-Lanta à France Miniature ou encore Biberburg à Familypark, un parcours immersif sur la plus grande rivière sauvage d'Autriche… mais aussi les festivités des 140 ans de Grévin et les 100 ans du Kid à Chaplin's World, et les impressionnants coasters inaugurés la saison dernière : Kondaa à Walibi Belgium et Wakala à Bellewaerde Park.

Souvent articulés autour de concepts inédits, de technologies innovantes et d'univers immersifs, les attractions, spectacles, événements et hébergements thématisés développés dans les parcs de la Compagnie des Alpes sont régulièrement cités comme références par les professionnels et le grand public.