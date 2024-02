COMPAGNIE DES ALPES : Stifel abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Compagnie des Alpes, Stifel abaisse son objectif de cours de 25 à 19 euros, après un rapport de la Cour des Comptes recommandant une hausse des taxes sur les remontées mécaniques des stations skiables.



Le broker souligne néanmoins qu'il ne s'agit pour l'heure que d'une proposition, et non d'une décision gouvernementale, et que les montants ciblés et mentionnés dans le rapport semblent circonscrits.



'Une nouvelle taxe n'empêcherait pas la CDA de continuer d'augmenter les prix de ses forfaits de ski et, paradoxalement, le rapport met à nouveau en lumière que le ski demeure un produit de luxe avec un pouvoir de tarification exceptionnel', ajoute-t-il.



